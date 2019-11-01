Трассу Москва—Казань планируют построить к 2027 году

Строительство платной автодороги Москва—Казань начнется с 2020 года, сообщил вице-премьер России Максим Акимов на пресс-конференции в Москве. По его словам, работы будут завершены к 2027 году. Общий объем финансирования строительства автодороги и обхода Тольятти Минтранс оценивет в 730 млрд руб., сообщил первый замминистра транспорта Иннокентий Алафинов.

«С начала 2020 года начнем работы, это строительство новых скоростных участков от Москвы до Владимира, 145 километров, включая обходы Балашихи и Ногинска,— сказал господин Акимов.— Полную готовность всей новой трассы мы обеспечим к 2027 году. Эта новая этапность связана не с тем, что мы каким-то образом хотим растянуть себе удовольствие строительно-монтажных работ. Это связано с тем, что нам необходимо найти ресурсы на решение другой важной задачи — это приведение действующей трассы М-7 "Волга" в нормативное состояние или ее уширение по меньшей мере до трехполосного исполнения там, где она имеет двухполосное».

Напомним, в сентябре газета «Ведомости» со ссылкой на источник в Минтрансе сообщила, что трассу Москва—Казань могут полностью достроить в 2027 году.

Минэкономики России предлагало вместо автодороги Москва—Казань построить новую трассу до Владимира, а также точечно реконструировать автодорогу М7 Москва—Уфа: расширить ее до трех полос там, где их сейчас две, и достроить объезды Владимира, Гороховца, Нижнего Новгорода и Чебоксар.

О том, как глава Минэкономики Максим Орешкин раскритиковал качество дорог на некоторых участках трассы М-7 — в материале “Ъ”.