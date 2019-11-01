На суде по делу экс-главы Удмуртии Александра Соловьева начали допрашивать свидетелей защиты

Допрос свидетелей защиты начали в Завьяловском райсуде по делу экс-главы Удмуртии Александра Соловьева, которого обвиняют в получении крупных взяток. Его адвокат Галина Сбоева вызвала для дачи показаний сестру зятя бывшего главы республики, подругу его старшей дочери и сотрудницу регионального миндортранса, которые рассказали о том, как проходили обыски у членов семьи обвиняемого.

Подруга старшей дочери экс-главы Удмуртии Оксана Чумакова сказала, что знакома с семьей Соловьева более 20 лет. Она отметила, что «испытала шок», узнав об обвинении Александра Соловьева в получении взяток на 139 млн руб. «Знаю его как честного и порядочного человека, с обостренным чувством справедливости. Жили они скромно»,— добавила госпожа Чумакова.

Напомним, что бывшего главу Удмуртии Александра Соловьева обвиняют в совершении двух преступлений по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом, занимающим государственную должность РФ, в особо крупном размере). Ранее Завьяловский райсуд исследовал все доказательства, представленные стороной обвинения по данному уголовному делу. После этого право представить суду доказательства перешло к стороне защиты.