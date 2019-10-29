Суд исследовал все доказательства обвинения по делу экс-главы Удмуртии Александра Соловьева

Завьяловский райсуд исследовал все доказательства, представленные стороной обвинения по уголовному делу бывшего главы Удмуртии Александра Соловьева. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества республики. Напомним, что господина Соловьева обвиняют в совершении двух преступлений по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом, занимающим государственную должность РФ, в особо крупном размере).

Объем материалов уголовного дела составляет 65 томов. На данный момент судом доброшены 123 свидетеля, рассмотрены письменные и вещественные доказательства, а также материалы оперативно-розыскной деятельности. Так, право представить суду доказательства переходит к стороне защиты. Следующее заседание назначено на 31 октября 2019 года.