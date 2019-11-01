Минфин объяснил изменение условий налогообложения богатых россиян

Минимальный срок пребывания в России для признания налоговым резидентом останется прежним — 183 дня. Однако по желанию физлица этот срок может быть сокращен вдвое, до 90 дней, заявил журналистам глава Минфина Антон Силуанов.

«Базово предлагаем 183 дня, но предлагается возможность для бизнеса учитывать и более низкую планку — 90 дней. Такие практики есть в целом ряде стран, чтобы дать возможность получить статус резидента в более упрощенном варианте исходя из количества дней пребывания в стране»,— объяснил министр (цитата по ТАСС).

Об изменении условий налогообложения богатых россиян стало известно в начале октября. Предполагалось, что минимальный срок пребывания в стране для признания налоговым резидентом будет сокращен для всех. Помимо этого Минфин хочет уравнять ставку НДФЛ для налоговых резидентов и нерезидентов на уровне 13% (сейчас ставка для нерезидентов составляет 30%).

Подробности — в публикации “Ъ” «Нерезидентов измерят плоской шкалой».