Госдеп заявил, что Россия навязывает С-400 по примеру автомата Калашникова

Россия навязывает всем странам свои зенитные ракетные системы С-400, как когда-то навязывала автомат Калашникова (АК-47), считает помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер. По его мнению, мировые державы рискуют, покупая оружие у России и Китая. Об этом господин Купер заявил в ходе выступления в некоммерческой организации «Меридиан» в Вашингтоне, его речь приводит журнал Politico.

Помощник госсекретаря убежден, что Россия пытается помешать США продавать другим странам передовые системы защиты. По словам Кларка Купера, для продвижения С-400 РФ использует целевой маркетинг и «стремится воспользоваться потребностями партнеров в сфере безопасности». Китай для продажи вооружения снижает цены, но стоит другой стране «открыть дверь», как китайские власти используют это для наращивания своего влияния и сбора разведданных, уверен господин Купер.

«Мы прошли долгий путь с тех пор, как АК-47 стал повсеместным символом восстаний, поддерживаемых Советским Союзом — от Юго-Восточной Азии до Африки. Сегодня Россия усердно навязывает свою систему ПВО С-400 по всему миру, в то время как Китай поставляет все, начиная с бронетранспортеров и заканчивая вооруженными беспилотниками»,— сказал Кларк Купер.

США неоднократно выражали недовольство поставками российских систем С-400 в другие страны. В частности, Вашингтон был против заключения контракта по С-400 между Москвой и Анкарой. В 2017 году Россия и Турция договорились о поставках четырех дивизионов С-400, сумма сделки составила около $2,5 млрд. Первый этап поставок C-400 завершился в июле 2019-го, второй — в сентябре. Группа американских сенаторов призывала президента США Дональда Трампа ввести санкции против Турции за покупку С-400, однако политик заявил, что не винит Анкару.

Почему США отложили санкции за сделку по С-400, читайте в материале “Ъ” «Покупка С-400 может дешево обойтись Турции».