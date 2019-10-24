США продолжат убеждать Турцию отказаться от С-400

США продолжат попытки убедить Турцию отказаться от приобретенных ею российских зенитных ракетных систем С-400. Вашингтон намерен и дальше обсуждать этот вопрос с Анкарой в надежде выработать такое решение, которое бы отвечало интересам обеих сторон, сообщил на специальном телефонном брифинге для журналистов представитель администрации США.

«У нас много как публичных, так и частных бесед относительно С-400. Мы считаем это очень плохой идеей для Турции, конечно, это плохая идея для НАТО»,— заявил он (цитата по ТАСС). «Мы продолжим частные дискуссии с ними, чтобы выразить наше недовольство»,— сообщил представитель администрации.

Напомним, в 2017 году Россия и Турция подписали контракт на поставку четырех дивизионов С-400, сумма сделки составила около $2,5 млрд. Первый этап поставок C-400 завершился в июле этого года, второй — в сентябре.

Группа американских сенаторов призвала президента США Дональда Трампа ввести санкции против Турции за покупку С-400, однако политик заявил, что не винит Турцию и это «сложная ситуация». Вашингтон при этом отказался от передачи Анкаре истребителей F-35.

Вчера президент США Дональд Трамп заявил, что поручил снять санкции против Турции. Их ввели после начала операции в Сирии против курдов. «Я дал указания министру финансов о снятии всех санкций, введенных 14 октября в ответ на операцию Турции»,— сказал господин Трамп.

Турция начала военную операцию «Источник мира» в Сирии 9 октября. В полночь 18 октября Анкара приостановила операцию. Ее завершили 23 октября.

О новых зонах влияния в Сирии — в материале “Ъ” «Мир на смену "Источника мира"».