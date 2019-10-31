В Екатеринбурге задержали лжеминера самолета

Сотрудники управления ФСБ по свердловской области задержали в Екатеринбурге «телефонного террориста», сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службе ведомства. Ранее мужчина анонимно сообщил о минировании самолета рейса Екатеринбург—Сургут в аэропорте Кольцово.

После сообщения самолет проверили правоохранительные органы. На борту находились 60 человек, их эвакуировали. Предполагалось, что сообщить о «бомбе» мог пассажир, опаздывающий на рейс.

«Благодаря слаженной работе аэропорта Кольцово и специальных служб менее часа потребовалась для того, чтобы установить и задержать лжеминера, который оказался гражданином России 1982 года рождения. Из-за необдуманных действий пассажиры не смогут вовремя прибыть в пункт назначения, а телефонному хулигану грозит уголовная ответственность и крупный штраф»,— сказали в ФСБ.

Напомним, на прошлой неделе РБК со ссылкой на источники сообщил, что ФСБ может получить право на 180 дней блокировать трафик в направлении определенных стран, если с их территории будут поступать звонки с ложными сообщениями о терактах. Такой возможностью службу может наделить законопроект, который разработан по поручению Совета безопасности России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что такие меры действительно разрабатываются, однако назвал «гипертрофированным подходом» подачу информации о планах ФСБ на полгода отключать связь со странами.

О том, к каким последствиям может привести проект ФСБ по блокировке трафика,— в публикации “Ъ FM”.