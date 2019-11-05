План по талантам

№41 Как поиск одаренных детей из блага превращается в проблему

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Блатные школы

«В эти школы, их называют "губернаторскими", стягиваются ресурсы региона, им поставляют самое новое оборудование, там работают лучшие учителя города — в условиях, лучших, чем в других школах. Разумеется, и отбор учеников в такие школы особый, и дети там действительно показывают высокие результаты». Какая наивность! В этих лучших провинциальных школах учатся не таланты, а дети «блатных» родителей. «Губернаторская школа» — это теперь такая элитная школа, где 10 процентов отобранных талантов и 90 процентов детей власть имущих и иже с ними.

Олег Геннадьевич

Блеск и нищета образования

Зачем нужно деление учеников на слабых и сильных? В командных забегах время фиксируют не по первому, а по последнему из пересекших финишную черту. Разделение на умных и глупых не осчастливит первых и окончательно утопит вторых — и они потянут за собой первых. Хрустальный дворец знаний не может долго сиять в окружении культурного варварства, телевизионных помоек и прочих достижений интеллектуального упадка.

Алексей Мельников

Горе от ума

Скрытая селекция сегодня стала одним из главных методов обучения? Ну так узаконить это надо. Дети нищебродов по определению не могут быть одаренными и только мешают учиться детям нормальных родителей. Это большевики тащили учиться пролетариев, это у них кухарки управляли государством. А при царе был закон «о кухаркиных детях», низшие сословия до обучения не допускались, потому что им оно только во вред, пустая трата денег.

alexha

Губернаторские дети

«Губернаторские» школы живут на увеличенном в несколько раз финансировании: обучение одного ученика в год там стоит 240 тысяч рублей, а в обычной муниципальной школе — 40 тысяч. Элитные школы — это же только для своих. А что большинство учеников там недоумки, признаться страшно. И ведь скоро эти дети сядут в кресла своих проходимцев-отцов. Веселись, Россия!

Фаинберг Александра

Радоваться надо

От селекции страдают средние и слабые дети и у них падает мотивация к учению? Если у них была мотивация, то отчего они плохо учатся? А если не было, то и падать нечему. Тезис о том, что в так называемых губернаторских школах учат в ущерб остальным школам, тоже ничем не доказан. Если убрать финансирование в 240 тысяч рублей на ученика, то оно автоматически не появится у обычных школ. Скорее всего, эти деньги дадут каким-нибудь пустозвонам из ВШЭ или пустят на бессмысленную цифровизацию образования. Радоваться надо, что хоть у кого-то есть возможность учиться в хороших условиях. А автор, как большевики в анекдоте про революцию, хочет, чтобы не было богатых, а не чтобы не было бедных.

Анатолий Насонов

Ботаники и мажоры

На самом деле дети совсем не против такой сегрегации — на тех, которые думают о своем будущем, и тех, которые совсем о нем не думают. Первые хотят учиться, обсуждать с одноклассниками проблемы, выходящие за рамки программы, а не способы воровства жвачки в «Дикси». Таких мотивированных любят учителя и часто предпочитают учить их даже в ущерб зарплатам. А вот другая группа школьников мечтает избавиться от «ботаников», постоянных раздражителей, это те же самые процессы, которые во взрослом возрасте приводят к формированию «нормальных районов» и трущоб. Что, конечно, плохо. Но если пустить на самотек — неизбежно. А у нас в стране практически все на самотеке.

А вот «мажорность» учеников зависит от неуступчивости директора. Ну и от возможностей родителей-мажоров. Понятно, что папаша-губернатор хочет, чтобы его чадо училось с умными детьми. Даже если само оно учиться не хочет. Но если таких детей в учебном заведении слишком много, привлекательность такой школы падает. Как для учителей, так и для сильных учеников. И наиболее влиятельные из «начальников» не могут этого не понимать. И могут стать союзниками такого директора.

Иванов Василий

Да не ссудимы будете

№41 Сколько долгов накопилось у граждан

Не до такой степени

Россияне все чаще берут кредиты ради того, чтобы выжить. Сейчас сумма долгов сопоставима с годовым бюджетом России... Страшно. Как в том анекдоте: «Сидит ангел на плече и говорит: "Не бери кредит". На другом плече чертенок шепчет: "Конечно, не бери. Я хоть и черт, но не до такой же степени"».

Людмила Сергеева

Подсадили на кредиты

Хоть и написано в статье, что проблема не в величине задолженности россиян, а в том, что в долг все чаще берут ради того, чтобы выжить, но все равно подсадить население на кредиты — это то же самое, что подсадить на иглу! В СССР кредиты давали под ноль процентов!

Олег Стройков

Пол дела

№41 Почему среди женщин меньше изобретателей

Понимаю прекрасно

Работа ученого очень-очень тяжела, прежде всего психологически. Много стресса, неопределенности. Очень долго надо ждать более или менее постоянной работы. Приходится много чем жертвовать, не в последнюю очередь — личной жизнью. Немного женщин захотят с этим всем связываться. Я их понимаю прекрасно.

Alexander Serebriansky

Органы для науки

«Самое важное: женский мозг работает по-другому,— сообщает нам палеоневролог Савельев,— он заточен на репродуктивный процесс». Скажите этому доктору наук, что детей другими органами делают.

Zolotoi_karas'

«Экология — это оружие»

№41 Светлые и темные стороны экоактивизма

Сдаешь стеклотару!

Надо начинать с маленьких результативных проектов, например поручить консилиуму из экономистов и программистов разработать программу оборота стеклотары. Чтоб было выгодно собирать и сдавать стеклотару (до уровня Союза хотя бы) и выгодно заводам делать второй, третий, десятый налив бутылки или наполнение банки. «Для интереса» на стеклотаре надо ставить несмываемый номер налива. Алюминиевые банки заслуживают такого же подхода. Нехорошо, что стеклотару перевели в номинацию бумажных стаканчиков и тарелок.

Serghei Dmitriev

Парус привередливый

№41 Что для нас сегодня Михаил Лермонтов

Серебро или бронза

Автор статьи задается вопросом: как так получилось, что Михаил Лермонтов всегда оказывался в тени других российских писателей и поэтов? Но почему же Михаил Юрьевич в тени? Полагаю, что если среднестатистического россиянина попросить назвать трех русских поэтов, то Лермонтов будет вторым либо третьим.

Вячеслав Бабайцев

Письма читала Наталья Радулова