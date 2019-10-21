На женщин-исследовательниц приходится всего 13 процентов заявок на патенты в мире, сообщают эксперты. Что это, гендерные предрассудки, биологическая предопределенность или причуды статистики? Во взрывоопасной теме разбирался «Огонек».

Кирилл Журенков

Провокационное исследование, проведенное Ведомством по интеллектуальной собственности Великобритании (IPO), сразу привлекло внимание СМИ — тема полового дисбаланса сейчас на пике моды. Его авторы обработали огромный массив данных (в частности, всемирную базу патентов Patstat) за последние 20 лет и сразу удивили: сегодня доля женщин-изобретателей составляет всего 12,7 процента. За указанный период этот показатель удвоился, но все еще крайне мал.

Теперь подробнее. Данные экспертов открывают поразительную картину: ну, например, магистратуру сегодня заканчивает больше женщин, чем мужчин. Однако дальше, с развитием научной карьеры, происходит резкая смена полюсов: до степени PhD (приблизительный аналог российского кандидата наук) добирается уже больше мужчин, чем женщин. Затем различия становятся еще заметнее: среди научных сотрудников оказывается около 70 процентов мужчин и всего 30 процентов женщин. Ну а статус изобретателя и вовсе получают лишь редкие представительницы слабого пола.

Судите сами: среди командных заявок на патенты число исключительно женских команд колеблется в районе 0,3 процента. Единичных женских патентов чуть больше — около 5 процентов.

Интересно посмотреть на географические различия — здесь у российской науки есть повод для гордости.

Согласно предыдущему исследованию IPO, где о страновых различиях говорилось подробнее, именно Россия лидирует по показателю женщин-изобретательниц (их у нас 15,02 процента).

Для сравнения: в Советском Союзе этот показатель равнялся 10,73 процента. На втором месте в общемировом рейтинге Китай с 11,47 процента. В США при этом лишь 6,84 процента женщин-изобретательниц, а Япония и вовсе в антилидерах — там их 3,15 процента.

Еще один любопытный срез проблемы: наибольший вклад женщины внесли в биотехнологии, фармацевтику и органическую химию, в остальных областях науки их участие не так заметно. Почему? Ответ исследователей на первый взгляд прост: в целом в области естественных наук, технологий, инженерии и математики (STEM) представительниц прекрасного пола просто не хватает — они реже выбирают соответствующие дисциплины в школах и университетах и составляют лишь 22 процента от всей рабочей силы, занятой здесь.

Ну а данные, недавно приведенные в авторитетном журнале Nature, довершают неутешительную картину: женщины-ученые (речь шла про США) в среднем получают на 18 процентов меньше мужчин, причем самый большой разрыв — в физике и астрономии (54 тысячи долларов в год против 89 тысяч соответственно).

В чем подоплека происходящего? Речь о пресловутой гендерной дискриминации? Или правы те, кто утверждает, что математика с физикой не для девочек?

Вопрос взрывоопасный: напомним, что пару лет назад компания Google уволила одного из сотрудников, который заявил, что работать в сфере IT женщинам могут мешать… биологические особенности. А некоторые ученые уже успели окрестить ссылки на нашу биологию нейросексизмом. Парадокс в том, что наука на этот счет тоже не дает однозначных ответов. Ну, например, считается, что у женщин больше гиппокамп (часть лимбической системы головного мозга, связанная, в частности, с памятью), чем у мужчин. Однако недавнее исследование, проведенное в Университете медицины и науки им. Розалинд Франклин, вроде бы это не подтверждает… Кому верить?

— С человеком вообще довольно сложно, ведь из всех животных он рождается наиболее незрелым. Таким образом, колоссальное влияние на наследственные, биологически обусловленные задатки оказывают среда, родители,— говорит доктор биологических наук и старший научный сотрудник лаборатории сравнительной генетики поведения Института физиологии им. И.П. Павлова РАН (Санкт-Петербург) Дмитрий Жуков, автор книги «Стой, кто ведет» (о биологии поведения человека).— Теперь возьмем животных, например мышей-полевок. Над ними ставились эксперименты по перекрестному воспитанию: у одной матери забирали потомство и отдавали другой. Затем ученые пытались понять, что больше себя проявит — биологическая наследственность или эффект «воспитания». Так вот в результате экспериментов выяснилось, что моногамность одного из видов полевок обусловлена биологически. А вот агрессивность, к примеру, не наследуется.

Как отмечает эксперт, о человеке мы сегодня можем судить как раз по таким вот опытам — на животных. Ну, например, самцы обычно лучше ориентируются в трехмерном пространстве, они же лучше справляются со стрессом, чем самки, и это в полной мере относится к людям. Что, впрочем, вовсе не означает, будто женщины не могут быть штурманами — человек, помимо прочего, еще и самое обучаемое животное из всех.

Что же касается гендерного дисбаланса в науке, то здесь, по мнению Дмитрия Жукова, тоже можно найти свои объяснения.

— Замечательный психолог Карен Хорни первой отметила, что стратегия поведения женщины — это минимизация возможного проигрыша,— объясняет он.— Напротив, стратегия мужского поведения — максимизация возможного выигрыша. Проигрыш мужчины (грубо говоря, его гибель) не повредит общей популяции, так как рост популяции зависит от количества женских особей (скорость роста популяции прямо пропорциональна количеству женских особей). И в то же время ни одна женщина не должна быть «потеряна». Вот и получается, что долгие века эволюции закрепили основную стратегию женского поведения — минимизацию риска. Ну а всякая научная и изобретательская деятельность — занятие рискованное. Это, впрочем, лишь одно из возможных объяснений.

Интересно, что многие эксперты, с которыми говорил «Огонек», признают: власть стереотипов при всем этом тоже отрицать нельзя. И напоминают об исследовании микробиолога Джо Ганделсман из Йельского университета, которая поставила простой эксперимент. Она разослала одинаковое резюме на вакансию заведующего лабораторией от лица женщины и мужчины. Выяснилось: мужчину возьмут на работу с большей вероятностью, чем женщину, его компетенции оценивают выше, а платить, соответственно, готовы больше. И здесь уж точно биология ни при чем.

Экспертиза

Наука различий

— Правда ли, что у мозга есть пол?

— Никто не отменял половой диморфизм (то есть генетические и анатомические различия.— «О»): в целом мозг у женщин легче, чем у мужчин, даже если учитывать массу тела, это было установлено еще век назад. Причем разница может достигать от 30 до 250 граммов — у разных народов по-разному. Есть структуры, которые подвержены этому диморфизму, и в самом мозге, например сосцевидные тела в лимбической системе. Это древние центры, которые определяют нейрогормональные основы поведения. Недавнее исследование, проведенное в моей лаборатории, показало наличие таких различий и их связь с женской физиологией.

Сергей Савельев, палеоневролог, доктор биологических наук, профессор, заведующий лабораторией развития нервной системы Института морфологии человека РАМН

Самое важное: женский мозг работает по-другому, он заточен на репродуктивный процесс. Напомню, что лобные доли возникли благодаря женщине, которой нужно было заботиться о потомках, их назначение — обеспечивать то, чтобы женщина делилась пищей с потомками. Мужчинам эти лобные доли достались в качестве бонуса, это вообще чисто человеческие области, у приматов их либо нет, либо они плохо выражены. Так вот мужчины стали использовать их для творчества. Оказалось, это огромный ресурс! Изобретение бумаги, пороха, автомобиля и так далее — все это так или иначе связано с работой лобных долей…

В целом женский мозг надежнее, и, напротив, мужской мозг более изменчив, а значит, уязвим. Вообще ненадежность морфогенеза приводит к тому, что половина мужских зародышей погибает, это и есть плата за гигантскую изменчивость. Однако она же помогает мужчинам лучше адаптироваться, справляться с кризисами.

— Насколько эти биологические различия влияют на нашу социальную жизнь?

— Основной фактор — не половой диморфизм, а индивидуальная изменчивость нашего мозга. Она просто огромна!

Индивидуальная изменчивость перекрывает и половую, и расовую, и этническую. Причем по многим структурам мозг одного человека может отличаться от мозга другого в 40 раз! О каком половом диморфизме в этом случае может идти речь?

— Существует стереотип, что в точных науках доминируют мужчины и вообще, что с какими-то вещами они справляются лучше…

— Наш мозг сложился 150–200 тысяч лет назад, во времена, когда никаких наук еще не существовало, так что о прямой связи говорить странно. Конечно, надо смотреть, кто и к чему лучше приспособлен. В абстрактных вещах, вроде математики или физики, больше мужчин, однако и здесь можно вспомнить Софью Ковалевскую. В филологии или биологии, напротив, больше женщин. Мне кажется, брать науки в целом вообще глупо. Работник, сливающий две пробирки в одну, тоже в каком-то смысле занимается наукой, но это не значит, что он двигает ее вперед.