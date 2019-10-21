Да не ссудимы будете

Светлана Сухова

С 1 октября Центробанк ввел лимит на долговую нагрузку, то есть банки отказывают тем, за кем уже числятся долги, достигающие пороговых объемов. Общая сумма задолженности граждан известна — 16,19 трлн рублей. Она сопоставима с расходами бюджета на 2019 год (18,063 трлн рублей). Цифра впечатляет, да к тому же растет — почти на 5 процентов с прошлого года. Критична ли эта ситуация?

Есть эксперты, утверждающие, что все не так плохо. В качестве доказательств приводят следующие показатели. Отношение долга к ВВП — около 15 процентов, а ведь есть страны, в том числе развитые, где эта цифра достигает 50. Соотношение долга и годового дохода — 27 процентов, то есть это примерно три месячные зарплаты. И, наконец, отношение ежемесячного платежа по кредитам к средней зарплате — 10 процентов, то есть каждый десятый заработанный рубль принадлежит кредиторам. При этом половина от общей суммы долга приходится на обеспеченные займы — ипотеку и автокредиты. Иными словами, велики шансы вернуть деньги кредиторам. Вселяет оптимизм и тот факт, что россияне стали более щепетильны: просрочка по всем видам кредитов составляет всего 4,9 процента (по ипотеке меньше 1 процента). Все это дает право экспертам утверждать, что так называемого «кредитного пузыря» в России не наблюдается. Но значит ли это, что он в принципе не возникнет?

Да, «плохих» долгов (где просрочка по выплатам превышает 90 дней) стало меньше, но это прежде всего потому, что банки сбрасывают со своих балансов такого рода задолженности, передавая их коллекторам и судебным приставам. А упрощение процедур изъятия денежных средств должника в пользу кредитора уже привело к тому, что с банковских счетов и кредитных карт россиян эти суммы снимаются моментально по предъявлении соответствующих документов. И при всем этом объем невозвратных долгов, находящихся на исполнении по решениям судов, достиг рекордной суммы — 2 трлн рублей. О чем это говорит? О том, что денег у людей нет. Вот она — угроза!

Какой тип кредитов показывает самый оперативный рост в последние пару лет? Наличные займы, прежде всего в микрофинансовых организациях (МФО). Только за первые шесть месяцев этого года россияне получили в долг 2,2 трлн наличных рублей, а общий объем новых потребкредитов за этот же период достиг отметки 4,2 трлн рублей. При этом объем необеспеченных кредитов вырос, по данным ЦБ, в январе — мае на 25,7 процента, то есть на четверть. Чтобы понять, что происходит, достаточно вспомнить, на что берутся такого рода займы: ими, как правило, затыкают дыры в личных и семейных бюджетах. Собственно, ничего нового: на Западе тоже популярна идея «перехватить до получки», главное, чтобы эта самая получка с лихвой покрывала размер долга. Проблема, однако, в том, что в России этого нет: не растут доходы, тогда как цены растут и весьма активно. Жизнь дорожает, а зарабатывать удается все меньше: у 40 процентов россиян расходы превышают доходы на 10 тысяч рублей. На одну зарплату сегодня вообще живет только четверть населения, остальные или подрабатывают, или занимают.

Между тем потребкредиты частенько приводят к ухудшению материального положения заемщика, так как сопровождаются грабительскими процентами. И вовсе не случайно у этой категории займов самый низкий шанс на возврат — 20 процентов из них становятся просроченной задолженностью. А с чего отдавать?

Отсутствие роста доходов россиян — главная проблема отечественной экономики. И решения у нее пока нет: обещанный правительством рост экономики в 1–1,5 процента ВВП больше напоминает статистическую погрешность. Да и прогноз по росту доходов россиян не лучше: в этом году он не составит даже процента, а только 0,1 процента. Тогда как уровень бедности по прогнозам вырастет до 12,5 процента. Хотя одними только низкими доходами проблема не исчерпывается. Пять лет кризиса измотают кого угодно. Россияне устали жить с опасением перед завтрашним днем и экономить. Часть потребкредитов используется на покупки и удовольствия, а иногда и на возврат взятых ранее сумм.

Согласно данным Объединенного кредитного бюро, более 15 млн россиян — серийные заемщики (два и более кредитов). А число потенциальных банкротов приближается к миллиону (долг каждого превышает полмиллиона рублей). Неудивительно, что в России не только появились, но и активно действуют клубы или общества анонимных должников, где можно хоть высказать наболевшее и найти единомышленников. В Минэкономразвития убеждены, что если меры Центробанка по ограничению темпов роста потребкредитования окажутся неэффективными, то через пару лет Россию ждет рецессия. При этом все понимают: трудно заставить не жить в долг, если иначе невозможно…