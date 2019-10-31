Кремль отрицает встречу «нормандской четверки» 15 ноября

Дата проведения встречи в «нормандском формате» (Германия, Россия, Украина, Франция) пока неизвестна, сообщил агентству «РИА Новости» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее Telegram-каналы сообщили о том, что саммит запланирован на 15 ноября, а после него пройдет двусторонняя встреча российского и украинского президентов.

«Это не так, даты пока нет»,— сказал господин Песков.

Напомним, для продолжения встреч «нормандской четверки» необходимо разведение сил в Донбассе. Разведение сил должно было начаться 7 октября, однако процесс срывался несколько раз. Стороны обвиняли в этом друг друга. Президент Украины Владимир Зеленский провел два дня в Золотом, где встречался с бойцами батальона «Азов», которые называют «капитуляцией» разведение сил. В поселке Золотое процесс разведения сил и средств начался 29 октября. Сегодня, 31 октября, украинский президент сообщил, что в районе населенного пункта Петровское стороны должны развести войска 4 ноября.

О том, как украинские военные приближают саммит в «нормандском формате», — в публикации “Ъ”.