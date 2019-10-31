В ДНР подтвердили, что разведение войск в Петровском запланировано на 4 ноября

Постпред самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в Минской контактной группе Наталья Никонорова подтвердила, что начало разведения войск на пилотном участке Петровское действительно запланировано на 4 ноября. Ранее об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«Дело в том, что 2 ноября начинается реализация плана-графика, а 4 ноября начинается непосредственно сам процесс устранения нарушений», — сказала госпожа Никанорова “Ъ”. Она пояснила, что с точки зрения Донецка нахождение украинских войск в зоне, которая включена в зону пилотного разведения, нарушает соглашения, а значит, должно быть устранено оперативно.

Напомним, что о согласовании даты начала разведения в Петровском участники Минской контактной группы сообщили еще во время очередного заседания 29 октября, но называть ее они отказались «в связи со сложной внутриполитической ситуацией на Украине». По мнению дипломатов, противники президента Зеленского могли бы устроить провокации, чтобы помешать разведению войск, которое многие оппозиционеры считают «капитуляцией».

Подробнее о ситуации — в публикации “Ъ” «Все это — очень сложный, нейрохирургический процесс».

Кирилл Кривошеев