Глава Удмуртии: срыва отопительного сезона в Сарапуле не будет

Правительство Удмуртии не допустит срыва начала отопительного сезона в Сарапуле, заявил глава региона Александр Бречалов, отвечая на вопрос «Интерфакса». «Риск есть, но срыва не будет ни при каких обстоятельствах за счет того, что республика готова в режиме ЧС принять на себя обслуживание всех потребителей энергоресурсов. И эта работа ведется»,— отметил господин Бречалов.

Напомним, что ранее ООО «Газпром межрегионгаз Ижевск» заявило о намерении обратиться в суд для признания банкротом ООО «Губахинская энергетическая компания» (ГЭК), которая является собственником ТЭЦ и концессионером по теплосетям и ГВС в Сарапуле. Сумма задолженности, по данным газовой компании, составляет 115 млн руб. В результате отопительный сезон в Сарапуле оказался под угрозой, а прокуратура возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями). 25 октября глава Сарапула Александр Ессен подписал постановление о вводе режима повышенной готовности на территории города из-за долгов ГЭК.