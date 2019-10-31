Выручка Facebook выросла на 29%, до $17,65 млрд

Соцсеть Facebook отчиталась о результатах третьего квартала — ее выручка выросла на 29%, до $17,65 млрд, передает AP. Результаты показали стабильный рост, несмотря продолжающееся давление регуляторов — летом ей назначили штраф в размере $5 млрд.

Компания заработала $6,09 млрд, или $2,12 за акцию. Рост составил 19% от $5,14 млрд ($1,76 за акцию) за аналогичный период предыдущего года. Число пользователей составило 2,45 млрд, оно выросло на 8%. Порядка 2,8 млрд пользователей использует одно из приложений соцсети — Facebook, Messenger, WhatsApp или Instagram — раз в месяц.

О предыдущих результатах соцсети — в публикации “Ъ” «Регуляторы подкосили Facebook».