Квартира Пушкина ищет новых хозяев

В Петербурге выставили на продажу квартиру, в которой жил Александр Пушкин. Стартовая цена составляет 55 млн руб. Поэт с семьей снимал жилплощадь на протяжении двух лет с 1834 по 1836 год. В архивах даже сохранился оригинал контракта на аренду. Тогда это был доходный дом на Дворцовой площади. Адрес изменился — Набережная Кутузова, 32. Сейчас это также жилое помещение.

Риелтор Руслан Соешев, прежде чем заняться продажей уникального объекта, уговорил владельца пустить в пушкинскую квартиру пожить. Он провел там год и утверждает, что энергетика поэта до сих пор чувствуется: «Когда Александр Сергеевич Пушкин жил в этой квартире, Петербург только-только строился, и у поэта был вид из окна на колыбель Петербурга. Могу вам сказать, что у этой квартиры, помимо всей исторической значимости, есть еще и классная видовая характеристика — это полная панорама на 180 градусов: ростральные колонны, Петропавловская крепость, “Зенит-Арена”, “Лахта”, “Аврора”, Нахимовское училище.

Эта квартира состоит из двух частей. Основная с видом на Неву — это кабинет поэта.

Именно в этой квартире, которую мы продаем, были написаны произведения “Пиковая дама”, “Капитанская дочка”, черновые наброски “Египетских ночей” и многое другое. Самое главное — там вышел “Современник”. Оказалось, что еще и за стенкой спальни поэта жил Михаил Кутузов, который ушел на войну с Наполеоном в 1812 году. Поэтому сам объект просто перенасыщен энергетикой и артефактами. У меня уже есть семь желающих и это за четыре часа».

Пушкинская квартира находится на втором этаже четырехэтажного дома. Общая площадь 100 кв. м. Там есть три жилых комнаты и два санузла, также в лот входят два парковочных места. Кроме того, есть возможность сделать отдельный вход в квартиру.

Однако все эти плюсы вряд ли привлекут ценителей так называемой «трофейной недвижимости». Скорее всего, квартиру купят под коммерческий объект, полагает глава представительства компании Rossmils Алексей Могила: «Рынок исторических квартир и в принципе исторических объектов достаточно своеобразный. У нас были прецеденты, например, по московскому рынку, когда продавались квартиры, в которых жили великие военачальники или государственные деятели. Это очень специфичная история, она рассчитана больше не на массового потребителя, а на ценителя либо, условно говоря, искусствоведа, который будет неровно дышать на эту недвижимость. Но зачастую у таких людей нет нужного объема денег, и они уже обеспечены какими-то квартирами, чтобы покупать либо арендовать площадь, в которой жил их кумир.

Поэтому такая история, скорее всего, будет применима для каких-нибудь фондов либо структур, которые бы приобрели либо арендовали недвижимость для размещения музея.

В принципе 55 млн руб. для Питера — это достаточно крутой ценник. Да, плюс еще такой важный момент, что Санкт-Петербург в принципе избалован и музеями, и различными историческими местами, и если кто-то сделает там музей, я думаю, это будет вполне востребовано, с точки зрения посещения туристами, и на этом можно будет заработать больше, чем проживая непосредственно в этих апартаментах».

В подарок будущему покупателю достанется уже готовый дизайн-проект. Эксперты предложили три варианта планировочных решений. Кроме жилой квартиры для семьи, можно организовать апартаменты или штаб-квартиру какой-нибудь компании.