СБУ объявила о задержании следившего за военными «агента ФСБ»

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали в Черкасской области местного жителя по подозрению в шпионаже в пользу российских спецслужб, сообщила пресс-служба ведомства. По информации СБУ, задержанный был завербован Федеральной службой безопасности (ФСБ) в РФ и согласился в обмен на денежное вознаграждение собирать и передавать в Россию секретные данные об обороноспособности Украины.
Для получения документов с ограниченным доступом мужчина устанавливал контакты с военнослужащими Вооруженных сил Украины. Для передачи собранных сведений российские кураторы предоставили агенту специальное техническое средство со встроенной камерой и отработали каналы связи, утверждает СБУ.
В отношении задержанного, чье имя не называется, возбуждено уголовное дело о государственной измене, мужчине грозит лишение свободы сроком до 15 лет.
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