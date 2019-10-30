Спикер Мосгордумы отказался открывать заседание минутой молчания в память жертв репрессий

Председатель Московской городской думы Алексей Шапошников отказался открывать заседание столичного парламента 30 октября минутой молчания в День памяти жертв политических репрессий, сообщила депутат Мосгордумы Дарья Беседина. «Евгений Абрамович (Бунимович, депутат Мосгордумы.— “Ъ”) предлагает начать заседание с минуты молчания в память жертв репрессий. Шапошников заявляет, что для этого есть “разное” в конце»,— написала госпожа Беседина в Twitter.

День памяти жертв политических репрессий проходит в России ежегодно 30 октября. Во вторник в Москве у Соловецкого камня на Лубянской площади прошла акция «Возвращение имен», которую проводит общество «Мемориал». В ходе акции участники зачитывают имена жертв советских политических репрессий. В 2018 году власти сначала отказали в проведении акции из-за строительных работ. Последовало возмущение общественности. Предложение мэрии перенести акцию на другое место не нашло поддержки у ее организаторов и участников. Позднее акцию у Соловецкого камня все же санкционировали.

В течение дня в среду в Москве у памятника «Стена скорби» на проспекте Сахарова проходит акция «Колокол памяти» в связи с Днем памяти жертв политических репрессий.

Об акции «Возвращение имен» читайте в публикации “Ъ” «Обычная для нашей страны история».

Кира Дюрягина