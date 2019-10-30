Белгород стал резервным городом для чемпионата мира по волейболу в 2022 году

Международная федерация волейбола (ФИВБ) включила Белгород в список резервный городов для чемпионата мира среди мужских команд 2022 года. Письмо с решением ФИВБ в адрес вице-президента Всероссийской федерации волейбола, директора и тренера волейбольного мужского клуба «Белогорье» Геннадия Шипулина было опубликовано на сайте Всероссийской федерации. «После инспекционных визитов ФИВБ в города-кандидаты ФИВБ одобрила десять городов и мест проведения. Белгород, хотя и представил хорошее предложение как город-кандидат, получил несколько низкую общую оценку и не был выбран в качестве города проведения чемпионата. Однако, после пересмотра и принимая во внимание волейбольную историю и культуру города, было принято решение предоставить Белгороду статус "резервного города" для чемпионата мира»,— указано в письме.

Напомним, летом Белгород не попал в число городов, принимающих чемпионат мира. После этого в отставку по собственному желанию ушел руководитель регионального управления физкультуры и спорта Олег Сердюков, его на этом посту сменила Наталья Жигалова. В сентябре ФИВБ пересмотрела решение и включила Белгород в список городов-кандидатов. Отметим, что к чемпионату мира в облцентре строится многофункциональная спортивная арена на 10 тыс. зрительских мест.

Александр Прытков