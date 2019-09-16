Белгород вновь может принять чемпионат мира по волейболу-2022

Международная федерация волейбола пересмотрела свое решение и включила Белогород в число российских городов-кандидатов на проведение матчей чемпионата мира по этому виду спорта в 2022 году. Об этом сообщает Bel.ru со ссылкой на президента волейбольного клуба «Белогорье» Геннадия Шипулина. Ране Белгород не был включен в список из десяти российских городов, где планировались матчи чемпионата.

«Сейчас президент федерации Ари Граса подписал письмо, согласно которому Белгород официально вошел в число городов, претендующих на проведение игр чемпионата-2022»,— сообщил господин Шипулин.

Пока Белгород, как и другие российский города, остается в статусе кандидата. Международная федерация волейбола будет проверять, насколько он готов к турниру. Белгород, по словам господина Шипулина «готов участвовать в любом качестве»: проводить игры, товарищеские спарринги или турниры, адаптационные сборы.Также в областном центре к 2021 году планируют построить волейбольную арену на 10 тыс. мест за 4 млрд руб.

Среди других российских городов, в которых могут пройти матчи ЧМ по волейболу: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Красноярск, Калининград, Новосибирск, Уфа, Кемерово и Ярославль.

Сергей Калашников