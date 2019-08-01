Чемпионат мира по волейболу 2022 года пройдет без Белгорода

Белгород не попал в число двух дополнительных городов, которые примут матчи первого в истории России чемпионата мира по волейболу в 2022 году. Международная федерация волейбола (FIVB) выбрала Ярославль и Кемерово. Ранее был утвержден список городов в который вошли Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Екатеринбург, Казань, Красноярск, Новосибирск и Уфа.

В конце 2018 года губернатор Белгородской области Евгений Савченко направил министру спорта Павлу Колобкову заявку на включение региона в число площадок-претендентов на проведение мужского чемпионата мира по волейболу в 2022 году в России. Для матчей чемпионата к 2021 году в Белгороде планировалось ввести в эксплуатацию многофункциональную спортивную арену на 10 тыс. мест. Также в регионе существует «самый титулованный клуб в истории российского волейбола» «Белогорье», игроки которого регулярно привлекаются в сборную страны (в 1998–2004 годах клуб и вовсе был базовой командой национальной сборной.— “Ъ-Черноземье”). Команда является восьмикратным чемпионом России, трехкратным победителем Лиги чемпионов, а также победителем клубного чемпионата мира 2014 года.

О том, как липецкие волейболистки потеряли спонсора, читайте в материале “Ъ-Черноземье” «Липецкий "Индезит" вылетел из чемпионата».

Ирина Лобанова