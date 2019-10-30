Парламент Турции ответит США на признание геноцида армян

Парламент Турции ответит Палате представителей США, которая приняла резолюцию о признании геноцида армян в Османской империи в 1915 году, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, резолюция бесполезна и Турция ее не признает, приводит слова главы государства Reuters.

Господин Эрдоган раскритиковал резолюцию. «Шаг, предпринятый Палатой представителей США, не имеет законной силы... Решение по этому вопросу должны принимать историки, а не политики»,— приводит газета Daily Sabahслова главы государства.

Ранее стало известно, что МИД Турции вызвал посла США из-за принятия резолюции. По мнению ведомства, документ рассчитан на «внутреннюю аудиторию».

Палата представителей приняла резолюцию вчера, 29 октября. Она осудила геноцид армян. Документ не носит юридически обязывающего характера. Геноцид признан в 23 странах и Европарламентом. Турция не признает его и утверждает, что в братоубийственной войне все стороны несли потери.