СМИ: посла США вызвали в МИД Турции из-за признания геноцида армян

МИД Турции вызвал посла США Дэвида Саттерфилда из-за двух антитурецких резолюций, сообщает агентство «Анадолу» со ссылкой на источник. До американской стороны доведена обеспокоенность страны признанием геноцида армян в Османской империи и принятием нового пакета санкций.

Документ по событиям 1915 года «не имеет под собой никаких исторических и правовых основ и рассчитан на внутреннюю аудиторию», транслирует позицию ведомства агентство. Также Турция «решительно осуждает» санкции из-за операции «Источник мира».

Вчера, 29 октября, Палата представителей США приняла резолюцию, которой признала и осудила геноцид армян в Османской империи. Она не носит юридически обязывающего характера. Речь идет о событиях 1915 года — жертвами тогда стали 1,5 млн армян. МИД Турции назвал действия Конгресса позорными.

Геноцид признан в 23 странах и Европарламентом. По версии Турции, на территории шла братоубийственная война и все стороны несли большие потери.

Санкции одобрила также Палата представителей. Их ввели за операцию «Источник мира» в Сирии и за покупку российских установок С-400.