Зеленский: достичь мира в Донбассе можно прекращением огня, примирением и реинтеграцией

Президент Украины Владимир Зеленский назвал три этапа по достижению мира в Донбассе. По его мнению, для этого необходимо прекратить огонь, примирить людей и совершить «безопасную реинтеграцию, не на бумаге».

«Международный опыт вооруженных конфликтов и войн в любом уголке планеты доказывает, что на пути к успешному прекращению войны и господству мира необходимо пройти три главных этапа, неотъемлемых и последовательных»,— сказал господин Зеленский (цитата по сайту «Левый берег»). А вернуть все украинские территории, по его мнению, возможно с помощью дипломатии и санкционного давления.

Владимир Зеленский считает, что обществу нужно найти консенсус по Донбассу. Так как невозможно найти единого решения, нужен вариант, который будет устраивать большинство, заявил он. По мнению президента Украины, нужно создать программу по реинтеграции Донбасса и Крыма.

Напомним, вчера на территории Луганской области началось разведение сил и средств в поселке Золотое. Есть договоренность отвода сил на территории Петровского Донецкой области. Это одно из условий по возобновлению диалога в «нормандском формате».

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