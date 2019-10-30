Медведев: налог на самозанятых вскоре будет действовать в других регионах

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что налоговый режим для самозанятых вскоре распространят на регионы, которые не входят в число пилотных. Сейчас он действует в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Татарстане.

«В ближайшее время предлагается распространить этот опыт на другие регионы, поскольку это самый простой в декларировании налог на доходы, который не должен меняться»,— сказал премьер-министр на заседании правительства. По его мнению, такие меры стимулируют граждан легализовать свои доходы.

Налог для самозанятых позволяет в упрощенном режиме платить налоги гражданам, которые оказывают платные услуги и не привлекают наемных работников. При использовании такого режима нужно платить 4% от дохода, полученного от физлиц, и 6% от дохода, полученного от компаний. На первоначальном этапе они освобождены от контроля и надзора.

На заседании правительства рассматривался вопрос распространения на самозанятых преференций, которые есть у малого и среднего бизнеса при участии в закупках госкомпаний. Речь идет о квотах на закупки, о сокращенном сроке оплаты и других мерах.

Первый вице-премьер Антон Силуанов на прошлой неделе сообщил о планах правительства распространить налог на самозанятых на 13 новых регионов с начала 2020 года.

Подробнее о планах по расширению эксперимента — в материале “Ъ” «Самозанятых выведут из самой тени».