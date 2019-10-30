Вместимость воронежского спорткомлекса «Факел» могут увеличить до 7 тыс. человек

Правительство Воронежской области приняло решение реконструировать арену принадлежащего региону СК «Факел», сообщила пресс-служба футбольного клуба «Факела» по итогам встречи команды с болельщиками. Планируется, что арена станет «чисто футбольной» и обрастет трибунами по всему периметру поля общей вместимостью порядка 7 тыс. мест. Об этом болельщикам рассказал гендиректор клуба Роман Асхабадзе. Напомним, СК «Факел» рассматривается как один из вариантов новой домашней арены футбольной команды. Сейчас СК оснащен трибунами на 3 тыс. мест, что достаточно для аккредитации на чемпионат Футбольной национальной лиги. При этом в интервью “Ъ-Черноземье” Роман Асхабадзе отмечал, что состояние того же стадиона «Факел» в разы хуже Центрального стадиона профсоюзов (ЦСП), который сейчас является домашней ареной клуба. «Но ни один из перечисленных объектов не является собственностью клуба, поэтому мне будет некорректно говорить о каких-то их перспективах»,– заявлял господин Асхабадзе.

О перспективах перехода ЦСП в собственность области или города читайте в материале “Ъ-Черноземье” «"Факел" греется на арене».

Александр Прытков