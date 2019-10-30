PlayStation 4 стала второй самой продаваемой консолью в истории

Японская компания Sony в своем ежеквартальном отчете указала, что игровая консоль PlayStation 4 (PS4) продалась тиражом 102,8 млн копий, сообщает The Verge. Это сделало PS4 второй самой популярной приставкой за всю историю.

PS4 преодолела продажи оригинальной PlayStation, вышедшей в 1994 году и проданной тиражом 102,5 млн консолей, и Wii, появившейся на прилавках в 2006 году и сумевшей достичь результата 101,6 млн проданных приставок.

В прошлом квартале Sony отчиталась о 100 млн проданных PS4. Тогда сообщалось, что этот результат сделал ее самой быстро распродаваемой приставкой за все время: PS4 потребовалось пять лет и семь месяцев, тогда как самая популярная в мире консоль PlayStation 2 смогла добиться такого же результата за пять лет и девять месяцев, в результате продавшись тиражом 155 млн консолей.

Ранее Sony подтвердила выход PS5 в конце 2020 года. В компании отмечают, что PS5 получит процессор AMD Ryzen и будет содержать восемь ядер новой микроархитектуры Zen 2, а также видеокарту семейства Radeon Navi с поддержкой трассировки лучей и разрешения 8К. Данные консоли будут записываться на SSD-диск. PlayStation 5 будет поставляться с новым геймпадом с улучшенными системой вибрации и аккумулятором.

Евгений Федуненко