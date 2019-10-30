Власти Тайваня одобрили покупку 66 американских истребителей

Парламент Тайваня одобрил законопроект о выделении из бюджета средств в размере $8,08 млрд на покупку 66 американских истребителей F-16, сообщило Центральное информационное агентство страны. Покупка повысит обороноспособность Тайваня на фоне заявлений Пекина о первоочередной задаче по воссоединению страны.

Было одобрено четыре резолюции, в которых содержатся требования к США о передаче оборонным предприятиям страны основных частей истребителей. Проект закона вступит в силу сразу после одобрения главой администрации Тайваня Цай Инвэнем. Поставки планируются с 2023 по 2026 годы.

Ранее Белый дом официально уведомил Конгресс США о решении поставить частично признанному государству Тайвань 66 истребителей F-16 на сумму $8 млрд. Как ранее писал “Ъ”, закупка 66 самолетов станет крупнейшей сделкой США и Тайваня с 1992 года, когда администрация Джорджа Буша-старшего решила «наказать» материк за подавление протестов на площади Тяньаньмэнь в 1989 году и продала острову 120 самолетов F-16. Китайский МИД выразил протест США из-за решения о продаже истребителей стране.

Подробнее о стратегически важной для Вашингтона сделке читайте в материале “Ъ” «США окрыляют Тайвань».