Китайский МИД выразил протест США из-за решения о продаже истребителей Тайваню

Китай выразил протест после решения Соединенных Штатов одобрить продажу истребителей Тайваню, заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан. Он отметил, что Китай намерен ввести санкции против соответствующих американских компаний.

«Китай в связи с этим выражает протест США, мы уже сделали американской стороне строгое представление», — заявил дипломат (цитата по ТАСС). Он отметил, что Китай примет «все необходимые меры» для защиты своих интересов, включая введение санкций против американских компаний, которые займутся продажей воооружения Тайваню.

Ранее Белый дом официально уведомил Конгресс США о решении поставить частично признанному государству Тайвань 66 истребителей F-16 на сумму $8 млрд. Как ранее писал “Ъ”, закупка 66 самолетов станет крупнейшей сделкой США и Тайваня с 1992 года, когда администрация Джорджа Буша-старшего решила «наказать» материк за подавление протестов на площади Тяньаньмэнь в 1989 году и продала острову 120 самолетов F-16.

Подробнее о стратегически важной для Вашингтона сделке читайте в материале “Ъ” «США окрыляют Тайвань».