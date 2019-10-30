На судоверфях России заложили два больших десантных корабля

На российских судоверфях состоялась закладка двух больших десантных кораблей, сообщил главнокомандующий Военно-морским флотом (ВМФ) адмирал Николай Евменов в интервью «Красной звезде». По его словам, на Средне-Невском судостроительном заводе для флота серийно строятся новейшие корабли противоминной обороны, не имеющие аналогов в мире.

«В этом году состоялась закладка еще двух больших десантных кораблей, но уже по измененному проекту. Это БДК “Владимир Андреев” и “Василий Трушин”»,— сказал господин Евменов. Он отметил, что судостроительный завод «Северная верфь» строит несколько многоцелевых фрегатов дальней морской зоны и последующие их модификации. Кроме того, к завершению испытания подходит фрегат «Адмирал флота Касатонов», а строители «Северной верфи» готовят к спуску на воду следующий корабль «Адмирал флота Головко». По его словам, на стапеле завода продолжается строительство фрегата «Адмирал флота Советского Союза Исаков».

«А в апреле 2019 года в присутствии верховного главнокомандующего и министра обороны Российской Федерации было заложено еще два новых корабля “Адмирал Амелько” и “Адмирал Чичагов”, несколько отличающихся от своих предшественников»,— отметил господин Евменов.

Он также сообщил о строительстве новейших кораблей противоминной обороны, которые не имеют аналогов в мире. «Они выполнены из монолитного стеклопластика, отличаются увеличенной прочностью, маневренностью и живучестью корабля. Они поэтапно поступают на флот, проходят испытания»,— уточнил главнокомандующий Военно-морским флотом.

Господин Евменов добавил, что проходит также обновление вспомогательного флота, строятся большие гидрографические суда и катера. «Надводная составляющая ВМФ России активно развивается по всем направлениям»,— подчеркнул он.

Ранее источники ТАСС сообщили, что в 2020 году в России планируется заложить 22 надводных корабля, подлодки и вспомогательных судна для ВМФ. Это рекордное количество боевых и вспомогательных единиц, заложенных на один год для флота. Впервые в истории российского кораблестроения в программу строительства будет включено два универсальных десантных корабля.

В сентябре “Ъ” сообщал, что Минпромторг предложил увеличить объем программы льготного лизинга до 105 млрд руб. и построить на эту сумму до 2030 года примерно 500 судов.

Подробнее об этом читайте в материале “Ъ” «Льготный лизинг судов вторгается в бюджет».