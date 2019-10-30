Деньги не стремятся за границы

Неопределенность в мировой экономике, связанная с замедлением роста и торговыми разногласиями, привела к резкому сокращению объема прямых иностранных инвестиций (ПИИ) — за первое полугодие 2019 года в сравнении с предыдущим периодом он снизился на 20%, до $572 млрд, следует из данных ОЭСР (однако показатель по-прежнему был на 27% выше, чем в первом полугодии 2018 года, когда эффект от налоговой реформы в США ограничил объем исходящих инвестиций из страны). При этом, если в первом квартале 2019 года спад составил всего 5% (до $361 млрд), то во втором — он усугубился до 42% ($210 млрд).

Самыми крупными получателями ПИИ остались США, Китай, а также Франция, Бразилия и Индия. Резко сократились потоки в Нидерланды (с $73 млрд до $13 млрд), США (с $208 млрд до $151 млрд) и Великобританию (с $44 млрд до $19 млрд), отмечался и отток вложений из Бельгии, Ирландии и Испании. В Германию же объем ПИИ, напротив, вырос на $21 млрд. В целом по странам ЕС спад составил 62%, по странам «двадцатки» — 8%. В развитые страны ПИИ сократились на 19%, в развивающиеся — выросли на 21%, рост отмечался в первую очередь в России (после оттока в объеме $14,48 млрд во втором полугодии 2018 года в январе—июле был положительный чистый приток в объеме $2,17 млрд), а также в меньшей степени в Китае (с $77,9 млрд до $81,9 млрд).

Основными странами—источниками ПИИ в первом полугодии стали Япония, США, Германия, Великобритания и Китай. Исходящие ПИИ выросли в Германии (с минус $19 млрд до $67 млрд), Нидерландах (с минус $59 млрд до $8 млрд) и Японии (с $73 млрд до $137 млрд), но это увеличение было по большей части компенсировано спадом потоков из Ирландии, Швейцарии и Бельгии, а также меньшим объемом вложений из Франции и США (здесь показатель снизился с $90 млрд до $69 млрд). Из стран «двадцатки» приток вырос на 41% (на 53% из развитых, из развивающихся уровень вложений остался без изменений). При этом потоки из Китая в США сократились до $1,2 млрд (для сравнения: на пике, во втором полугодии 2016 года, они составили $16 млрд, общий объем ПИИ из КНР в январе—июле составил $46,7 млрд против $50,6 млрд полугодием ранее). Гонконг же, через который часто структурируют свои сделки компании КНР, впервые с 2005 года зафиксировал негативную динамику как входящих, так и исходящих ПИИ.

Татьяна Едовина