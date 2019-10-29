29 октября, вторник
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Кремль пока не получил доказательств ликвидации аль-Багдади

У Кремля нет официального подтверждения информации о том, что главарь «Исламского государства» (ИГ; террористическая организация, запрещена в РФ) Абу Бакр аль-Багдади уничтожен, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Нет, у нас нет подтверждения»,— сказал господин Песков (цитата по «РИА Новости»).

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может опубликовать часть видео об уничтожении лидера «Исламского государства». Останки Абу Бакра аль-Багдади были похоронены в море.

Напомним, Вашингтон объявил об уничтожении главаря ИГ 27 октября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее сказал, что, если подтвердится информация о ликвидации лидера ИГ, можно будет сказать о вкладе США в борьбу с терроризмом.

Подробнее о ликвидации главаря ИГ — в публикации “Ъ” «Тупик в конце тоннеля».

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