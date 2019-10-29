Трамп заявил об уничтожении преемника аль-Багдади

Американские военные убили вероятного преемника главаря террористической группировки «Исламское государство» (ИГ; запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади, заявил президент США Дональд Трамп в Twitter.

«Только что подтвердили, что главный преемник Абу Бакра аль-Багдади был уничтожен американскими войсками. Весьма вероятно, он занял бы этот пост. Но теперь он также мертв!» — написал господин Трамп.

Ранее председатель Комитета начальников штабов американских ВС генерал Марк Милли заявил, что американские военные задержали двух подручных террориста.

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Вашингтон объявил об уничтожении главаря ИГ 27 октября. Абу Бакр аль-Багдади руководил ИГ с момента появления террористической организации в 2014 году. Как рассказывал Дональд Трамп, главаря ИГ обнаружили и убили в сирийской провинции Идлиб.

Подробнее о ликвидации главаря ИГ — в публикации “Ъ” «Тупик в конце тоннеля».