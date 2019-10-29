Трамп заявил об уничтожении преемника аль-Багдади

Американские военные убили вероятного преемника главаря террористической группировки «Исламское государство» (ИГ; запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади, заявил президент США Дональд Трамп в Twitter.
«Только что подтвердили, что главный преемник Абу Бакра аль-Багдади был уничтожен американскими войсками. Весьма вероятно, он занял бы этот пост. Но теперь он также мертв!» — написал господин Трамп.
Ранее председатель Комитета начальников штабов американских ВС генерал Марк Милли заявил, что американские военные задержали двух подручных террориста.
Вашингтон объявил об уничтожении главаря ИГ 27 октября. Абу Бакр аль-Багдади руководил ИГ с момента появления террористической организации в 2014 году. Как рассказывал Дональд Трамп, главаря ИГ обнаружили и убили в сирийской провинции Идлиб.
Подробнее о ликвидации главаря ИГ — в публикации “Ъ” «Тупик в конце тоннеля».
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