США схватили двух подручных аль-Багдади во время операции по его уничтожению

Вооруженные силы США во время операции по уничтожению лидера «Исламского государства» (ИГ; организация запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади задержали его двух подручных, сообщил председатель Комитета начальников штабов американских ВС генерал Марк Милли.

«Живыми в ходе операции были взяты двое совершеннолетних, мужчины. Они находятся в наших руках»,— сказал господин Милли (цитата по AFP).

По его словам, военные собрали в сирийской провинции Идлиб «материалы». Он не ста уточнять, что именно это за материалы и сколько материалов, но пообещал, что они будут надлежащим образом обработаны.

Чем известен Абу Бакр аль-Багдади Читать далее

Вашингтон объявил об уничтожении главаря ИГ 27 октября. Президент США Дональд Трамп поблагодарил Россию за то, что та открыла воздушное пространство над Идлибом для пролета американских вертолетов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что, если подтвердится информация о ликвидации лидера ИГ, можно будет сказать о вкладе США в борьбу с терроризмом.

Абу Бакр аль-Багдади руководил ИГ с момента появления террористической организации в 2014 году. Как рассказывал Дональд Трамп, главаря ИГ обнаружили и убили в сирийской провинции Идлиб.

Подробнее о ликвидации главаря ИГ — в публикации “Ъ” «Тупик в конце тоннеля».