Анонсирована новая версия «умных» часов Moto 360

Компания eBuyNow анонсировала возвращение на рынок «умных» часов Moto 360, которые ранее производила Motorola. Как сообщает The Verge, устройство будет стоить $349,9 и выйдет в декабре 2019 года.

Часы будут работать на операционной системе Wear OS, они имеют полностью круглый дисплей, процессор Qualcomm Snapdragon 3100, 1 ГБ оперативной и 8 ГБ накопительной памяти. Они также оснащены пульсометром, GPS и NFC для мобильных платежей.

Сенсорный экран имеет размер 1,2 дюйма с разрешением 360x360 пикселей, на боковой стороне часов расположены две кнопки. Верхняя кнопка вращается, позволяя прокручивать интерфейс, нижняя может быть настроена для запуска приложения по выбору пользователя.

Аккумулятор Moto 360 обладает емкостью 355 мАч и заряжается на прилагаемой подставке, он может полностью зарядиться всего за 60 минут, что быстрее, чем у большинства других умных часов на рынке. Всего же работать без подзарядки устройство сможет одни сутки. На старте будут доступны два ремешка — кожаный и резиновый, а также три цвета — белый, коричневый и черный.

Motorola ушла с рынка «умных» часов в 2016 году, выпустив две версии своих часов Moto 360, первых «умных» часов с сенсорным экраном и круглым дисплеем. Тогда компания заявила, что ей не хватает интереса к носимым устройствам, чтобы продолжать инвестировать в эту категорию товаров.

О состоянии рынка носимых устройств в России — в публикации “Ъ” «Покупатели решили не мудрить с часами».

Евгений Федуненко