Президент Кубы приедет в Москву на празднование 75-летия Победы

Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес примет участие в праздновании 75-летия Победы в 2020 году в Москве. На встрече с президентом России Владимиром Путиным в Кремле он отметил, что «это праздник России, но это и праздник всего мира».

«Я благодарен вам за приглашение принять участие в праздновании 75-летия Победы над фашизмом. И подтверждаю свое присутствие на этом мероприятии»,— сказал президент Кубы (цитата по ТАСС). Мигель Диас-Канель Бермудес также передал российскому президенту «очень теплые приветствия от Рауля Кастро» и пригласил посетить Кубу. Господин Путин принял приглашение и передал «самые наилучшие пожелания товарищу Кастро».

В ходе беседы господин Путин поздравил Мигеля Диас-Канеля Бермудеса с избранием на пост президента Кубы. Президент России отметил, что Куба справляется с решением экономических и социальных вопросов. «Россия всегда с особой симпатией относилась к независимой позиции Кубы, к ее суверенной политике. Мы рады дальнейшему укреплению кубинской государственности»,— добавил Владимир Путин.

Экономические связи России и Кубы Читать далее

Напомним, Россия активизирует выполнение экономических договоренностей с Кубой. В частности, в ходе визита премьер-министра Дмитрия Медведева на Кубу с 3 по 4 октября были подписаны восемь соглашений. Крупнейшее из них — соглашение Союза железных дорог Кубы с АО РЖД о десятилетней программе восстановления кубинской железнодорожной инфраструктуры стоимостью €1,88 млрд.

Подробнее об итогах поездки — в материале “Ъ” «Медленное восстановление после всех революций».