Минобороны опровергло обстрел российских военных полицейских в Сирии

Российская военная полиция не попадала под обстрел рядом с погранпереходом Дарбасийя на северо-западе Сирии, заявил российский Центр по примирению враждующих сторон. По их информации, рядом с автомобилем российских военных взорвалась бомба.

«29 октября сего года при подготовке к плановой встрече представителей российской военной полиции с турецкой стороной на пункте перехода Дербисия сирийско-турецкой границы рядом со стоящими российскими бронеавтомобилями раздался хлопок от подрыва неустановленного безоболочного взрывного устройства»,— говорится в сообщении.

В Центре заявили, что «провокация» на сирийско-турецкой границе не была успешной и встреча с турецкими военными прошла по плану.

Ранее сирийское агентство SANA сообщило, что патруль российской военной полиции попал под артобстрел. В результате обстрела пострадали шесть человек, в том числе гражданские.

Напомним, 22 октября президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели переговоры в Сочи, на которых закрепили новые зоны влияния на северо-востоке Сирии. Они договорились о совместном патрулировании освобожденной курдами территории, а также о возвращении сирийских пограничников на границу с Турцией.

Подробнее о договоренностях — в материале “Ъ” «Мир на смену "Источника мира"».