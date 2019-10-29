СМИ: российская военная полиция попала под обстрел на северо-западе Сирии

Патруль российской военной полиции попал под артобстрел во время прохода через погранпереход Дарбасийя на северо-западе Сирии рядом с турецкой границей. Как сообщило сирийское агентство SANA, в результате обстрела пострадали шесть человек, в том числе гражданские. Есть ли среди пострадавших россияне, не уточняется.

Дарбасийя находится приблизительно в 240 км от города Кобани, куда 27 октября прибыла рота российской военной полиции для патрулирования территории.

Напомним, 22 октября президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели переговоры в Сочи, на которых закрепили новые зоны влияния на северо-востоке Сирии. Они договорились о совместном патрулировании освобожденной курдами территории, а также о возвращении сирийских пограничников на границу с Турцией.

Подробнее о договоренностях — в материале “Ъ” «Мир на смену "Источника мира"».