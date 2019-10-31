Дальневосточный федеральный округ

Хабаровский край, Амурская область и Приморье

Среди победителей прошлого года с Дальнего Востока — Евгений Григорьев из ООО «Саха паркинг» (Якутск), занимающегося разработкой бизнес-проектов в сфере строительства, Андрей Протопопов из АО «Электрощит» (Южно-Сахалинск), Иван Кремза из «КнААЗ им. Ю. А. Гагарина» (филиал «Сухого», Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край) и победивший с проектом помощи бездомным животным Сергей Дмитриенко. Господин Дмитриенко на момент подачи заявки был министром внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Амурской области, имел стаж госслужбы с 2004 года. После победы на конкурсе стал замдиректора департамента экономики и предпринимательства администрации Приморского края.

В первом конкурсе «Лидеров» также было несколько победителей с Дальнего Востока. Самая стремительная и успешная карьера из них — у выпускника МГУ, бывшего бизнесмена Дмитрия Волкова. Почти сразу после конкурса он получил предложение стать помощником министра строительства и ЖКХ, а в ноябре 2018 года был назначен замглавы Минстроя. На конкурс он выдвигался, уже будучи заместителем председателя правительства Хабаровского края по вопросам комплексного развития Комсомольска-на-Амуре (на этот пост господин Волков попал всего за год государственной службы, до этого более 25 лет работал в различных коммерческих структурах, начиная с московской научно-производственной фирмы СТЕП). Еще один победитель, финдиректор хабаровского филиала «Ростелекома» Андрей Рузанов, спустя несколько месяцев после конкурса, в августе 2018 года, возглавил сахалинский филиал компании.

Александр Симоненко после участия в конкурсе был назначен на должность первого заместителя начальника службы технической политики Дальневосточной железной дороги (до конкурса занимал позицию ведущего специалиста в Технологической службе). Выигранный грант господин Симоненко потратил на обучение в EMBA Kingston и РАНХиГС.

На своей должности остался и другой победитель конкурса — замсекретаря по агитационно-пропагандистской работе Приморского регионального отделения «Единой России», депутат заксобрания Приморского края Дмитрий Новиков. Он значится в депутатском корпусе Приморья с 2003 года. Еще один победитель из Приморья, Дмитрий Стецко, получил повышение: в мае текущего года он был назначен и. о. директора департамента проектного управления администрации Приморья. В конкурсе господин Стецко участвовал как помощник депутата заксобрания Приморского края.

На недавней встрече с финалистами из Амурской области губернатор Василий Орлов признался, что сам участвовал в отборах двух предыдущих годов и подал заявку вновь, «чтобы проверить свои знания». В декабре 2014 года господин Орлов вошел в резерв управленческих кадров президента РФ, а недавно впервые применил конкурсные процедуры при поиске нового руководителя минздрава области. Впрочем, пост заняла Евгения Жарновникова, которая с 2017 года работала в должности замминистра, а в последнее время исполняла обязанности и главы минздрава.

Республика Саха (Якутия)

Якутский предприниматель Евгений Григорьев участвовал и победил в первом конкурсе как руководитель ООО «Муниципальный специализированный застройщик "Агентство по развитию территорий"» Якутска, до этого занимался бизнесом. В июне 2019 года он стал врио заместителя мэра Якутска — предложение победителю конкурса «Лидеры России» последовало после того, как в отношении прежнего замглавы города Василия Гоголева было начато уголовное расследование по делу о взятке. В августе администрации Якутска пришлось расторгнуть трудовой договор с врио на основании представленных прокуратурой документов, но после устранения нарушений его вернули на должность. Прокурорская проверка, проведенная после анонимного обращения, выявила, что на момент первого назначения господин Григорьев не вышел из учредителей ряда коммерческих структур.

Другой известный в регионе финалист конкурса «Лидеры России» — Гасан Гасанбалаев. Молодой человек из команды действующего главы Якутии Айсена Николаева получил назначение на должность замгендиректора АНО «Агентство по развитию человеческого капитала Дальнего Востока».

В прошлом году в сотню лучших по итогам конкурса попал Артем Фирстов. Впрочем, пост первого замглавы администрации Нерюнгринского муниципального района (южная часть Якутии, где сосредоточены основные угледобывающие производства) господин Фирстов получил еще до этого, в 2017 году.

Камчатский край

Как рассказали “Ъ” в Агентстве инвестиций и предпринимательства Камчатского края, где работает победитель конкурса Денис Профатилов, с должности начальника отдела он был повышен до заместителя руководителя агентства, а сейчас готовится к переезду в Севастополь, откуда ему поступило предложение о работе.

В ближайшее время на Камчатке должны быть объявлены открытые конкурсы на должности руководителей краевого минкульта и агентства по туризму и внешним связям, которые летом анонсировал губернатор Владимир Илюхин. Кадровые эксперименты были в крае и ранее: несколько лет назад в камчатское правительство на стажировку были приглашены девять членов регионального молодежного правительства, один из них сейчас работает в краевом минрыбхозе, другой трудится в одной из сельских администраций края.

Чукотский автономный округ

Представители Чукотского автономного округа в прошлом году добрались только до дальневосточного полуфинала конкурса «Лидеры России». Двое из них, Игорь Фелицын и Павел Вавилов,— уроженцы самого северного города России Певека. Также регион представляли руководитель анадырского офиса Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ) Алексей Федичкин и управляющий ОАО «Рудник Каральвеем» Сергей Тепин. После конкурса изменений в их карьере не произошло. В этом году повышение по службе получил не дошедший до полуфинала замначальника окружного управления по делам коренных малочисленных народов Чукотки Владимир Девяткин. Его включили в кадровый резерв автономии, и весной он возглавил комитет по охране объектов культурного наследия правительства Чукотки.