Лейбористская партия Великобритании поддержала проведение досрочных выборов

Лидер Лейбористской партии Джереми Корбин поддержал проведение досрочных всеобщих выборов в парламент. По его словам, партия пошла на такой шаг после того, как ее условие об исключении выхода из ЕС без сделки было выполнено. Вчера парламент Великобритании выступил против досрочного проведения выборов 12 декабря, которое предложил премьер-министр страны Борис Джонсон.

«Теперь мы запустим самую амбициозную и радикальную предвыборную кампанию с настоящими переменами, какие только видела наша страна»,— сказал господин Корбин (цитата по AP).

Напомним, в октябре парламент Великобритании одобрил во втором чтении сделку по «Брекситу», которая была достигнута на саммите ЕС, но отказался поддержать правительство по вопросу о сроках рассмотрения билля. ЕС предложил отсрочить «Брексит» до 31 января. Борис Джонсон на это согласился, но заявил, что у него не было выбора.

О ситуации вокруг «Брексита» — в материале “Ъ” «Борис Джонсон обратился не по форме».