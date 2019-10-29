СМИ: создатель TikTok планирует провести IPO в начале 2020 года

Китайская компания ByteDance, создавшая соцсеть TikTok, планирует провести первичное размещение своих акций в первом квартале 2020 года. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на два источника в компании. При этом компания сделала выбор в пользу Гонконгской фондовой биржи, отказавшись от варианта с размещением бумаг в Нью-Йорке, несмотря на непрекращающиеся вот уже пять месяцев беспорядки в Гонконге.

На текущий момент ByteDance оценивается в $75 млрд — этой оценочной стоимости она достигла в октябре 2018 года после проведения очередного инвестраунда, в ходе которого компании удалось привлечь около $3 млрд. Одним из инвесторов в ходе этого раунда стала японская корпорация SoftBank, для которой IPO ByteDance будет возможностью восстановиться от убытков, которые компания несет из-за вложений в Uber и WeWork, чья стоимость за последнее время резко упала.

Как отмечает издание, несмотря на то, что листинг пройдет в Гонконге, ByteDance все равно придется заручиться поддержкой американских властей, чтобы привлечь инвесторов из США. Пока же американские власти настроены не слишком позитивно по отношению к китайской компании. Так, недавно сенаторы Чарльз Шумер и Том Коттон направили письмо главе национальной разведки с просьбой начать расследование в отношении сервиса TikTok. По их мнению, растущая популярность сервиса в США угрожает национальной безопасности страны. А в феврале компания была оштрафована Федеральной торговой комиссией на $5,7 млн за нарушение правил по сбору данных о несовершеннолетних.

Кроме того, по словам одного из источников газеты, ByteDance намерена продать свой американский новостной бизнес, компанию TopBuzz, чтобы минимизировать возможное недовольство властей США.

Кирилл Сарханянц