Мосгорсуд оставил Калви под домашним арестом

Мосгорсуд не стал менять меру пресечения основателю фонда Baring Vostok Майклу Калви. Он пробудет под домашним арестом до 13 января 2020 года. Аналогичное решение Мосгорсуд вынес в отношении партнера фонда Филиппа Дельпаля.

«Постановление оставить без изменения, апелляционные жалобы — без удовлетворения»,— сказала судья при вынесении решения (цитата по «РИА Новости»). Суд позволил господину Дельпалю переехать из одной квартиры, которую он купил специально для домашнего ареста, на съемное жилье, где находится его семья.

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Напомним, Басманный суд отказал в изменении меры пресечения на залог в 5 млн руб. каждому или на запрет определенных действий. По мнению господина Калви, дело было возбуждено из-за «корпоративного контекста».

Банк «Восточный» получил от Первого коллекторского бюро акции International Financial Technology Group в счет погашения кредита на 2,5 млрд руб. Следствие считает, что на самом деле их стоимость составляла 600 тыс. руб. На основании этого основателя Baring Vostok Майкла Калви и других топ-менеджеров фонда обвиняют в хищении 2,5 млрд руб. у банка «Восточный».

Почему Басманный суд оставил господина Калви под арестом — в материале “Ъ” «Обвиняемых в хищении в банке "Восточный" оставили без прогулок».

Почему дело могут прекратить — в публикации “Ъ” «Невиновность Майкла Калви досчитана».