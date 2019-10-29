Электрокроссовер Fisker дебютирует в январе 2020 года

Компания Fisker представит предсерийный вариант электрического кроссовера в январе 2020 года, сообщил основатель фирмы Хенрик Фискер.

На своей официальной странице в Twitter господин Фискер анонсировал не только дату премьеры новинки, но и сообщил, что детальная техническая информация о грядущем электромобиле будет обнародована в ноябре 2019 года.

Напомним, ранее стало известно, что электрокроссовер Fisker получит футуристичный дизайн и будет стоить менее $40 тыс. Машину оснастят двумя электромоторами и литий-ионной батареей на 80 кВт/ч, обеспечивающей запас хода до 480 км. Из технических особенностей у модели Fisker будет складная крыша, большой проекционный дисплей и иновационный интерфейс взаимодействия водителя и электромобиля.