Спецпредставитель США по КНДР может занять пост первого замгоссекретаря

Белый дом намерен выдвинуть спецпредставителя США по КНДР Стивена Бигана на пост первого заместителя госсекретаря, передает агентство Associated Press со ссылкой на источники. Он займет место Джона Салливана, которого назначили послом в России.

Назначение господина Бегана ожидается в ближайшее время, его кандидатуру должны утвердить в Сенате. Предполагается, что он будет совмещать должности заместителя госсекретаря и спецпредставителя США по КНДР.

Напомним, кадровые перестановки связаны с прекращением полномочий Джона Хантсмана в должности посла США в России. Президент Дональд Трамп предложил рассмотреть на эту должность кандидатуру первого заместителя госсекретаря господина Салливана.

Об итогах работы господина Хантсмана — в интервью “Ъ”.