В США отменили премьеру нового «Терминатора» из-за пожаров

В Лос-Анджелесе из-за природных пожаров была отменена премьера фильма «Терминатор: Темные судьбы». Она должна была состояться в TCL Chinese Theatre в понедельник. Решение приняло руководство студии Paramount. «Еда для вечеринки в честь премьеры будет передана Американскому Красному Кресту»,— заявили в Paramount.

Режиссер фильма Тим Миллер выразил надежду, что событие состоится позднее. «Не красная дорожка является для меня наградой. Это — фильм»,— приводит The Hollywood Reporter слова господина Миллера.

Ранее губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил режим ЧС на территории штата из-за лесных пожаров. Офис шерифа округа Сонома сообщил, что под предписание об эвакуации попало уже около 180 тыс. человек.

Новая история о Терминаторе не очередная часть франшизы, а ее настоящая перезагрузка. После культовых фильмов 1984-го и 1991-го Джеймс Кэмерон потерял права на «Терминатора» и вернул их только теперь, поэтому «Темные судьбы» и сюжетно, и идеологически наследуют двум первым.