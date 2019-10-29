Останки главаря ИГ похоронили в море

Останки главаря «Исламского государства» (запрещено в России) Абу Бакра аль-Багдади были похоронены в море, сообщает CNN со ссылкой на двух представителей Минобороны США. Ранее советник по нацбезопасности Белого дома Роберт О’Брайен говорил, что с телом аль-Багдади поступят также, как в свое время сделали с останками Осамы бен Ладена в 2011 году, которого после ликвидации в 2011 году похоронили в море. Господин О’Брайен сообщил, что с «телом аль-Багдади» поступят надлежащим образом».

Ранее сообщалось, что Вашингтон может опубликовать часть видео об уничтожении аль-Багдади. Среди кадров могут оказаться аэрофотоснимки и записи с камер солдат.

Чем известен Абу Бакр аль-Багдади Читать далее

США объявили об уничтожении главаря ИГ 27 октября. аль-Багдади руководил ИГ с момента появления террористической организации в 2014 году. Как рассказывал Дональд Трамп, главаря ИГ обнаружили и убили в сирийской провинции Идлиб.

Подробнее о ликвидации главаря ИГ — в публикации “Ъ” «Тупик в конце тоннеля».