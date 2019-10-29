Углю не хватает Дальнего Востока

«Колмар» первым среди недропользователей Дальневосточного федерального округа (ДФО) выразил озабоченность отставанием сроков ввода железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона. По оценке компании, сдвиг ряда мероприятий в рамках инвестпрограммы ОАО РЖД не позволит вывезти в порт Ванино запланированные объемы угля с новых шахт в Нерюнгри, что грозит проблемами с обслуживанием долга и потенциальным банкротством. В ОАО РЖД утверждают, что согласовали мероприятия для решения проблемы. Но аналитики видят в жалобе «Колмара» начало масштабного общего возмущения угольщиков.

Гендиректор «Колмар груп» Валерий Цивилев обратился к вице-премьеру, полпреду президента в ДФО Юрию Трутневу с просьбой о содействии. В письме от 22 октября (“Ъ” ознакомился с документом) топ-менеджер сообщает, что к 2020 году компания собирается запустить две шахты и обогатительную фабрику в Нерюнгри, обеспечив отгрузку 8 млн тонн угля с ростом до 17 млн тонн к 2023 году, и ввести первую очередь терминала в Ванино на 12 млн тонн. Но для этого не хватает пропускной и провозной способности железной дороги от Беркакита до Ванино, в первую очередь на участке Беркакит—Тында и Комсомольск—Ванино. Так, на первом участке планируется вывоз 17 млн тонн грузов «Колмара», 6–7 млн тонн «Якутугля» и 2 млн тонн прочих, тогда как исторический максимум там 14 млн тонн.

В этом контексте в письме подчеркивается сдвиг мероприятий по модернизации Восточного полигона в рамках обновленной инвестпрограммы ОАО РЖД до 2022 года (см. “Ъ” от 3 и 25 октября). Так, на участке Комсомольск—Ванино предусмотрен перенос работ на два-три года, что не даст возможности обеспечить вывоз предусмотренных протоколом президентской комиссии по ТЭКу 85 млн тонн — только 43 млн тонн. Ограничение отгрузок поставит под угрозу обслуживание кредитов «Колмара» и «может привести к банкротству компании», сообщается в письме. В аппарате Юрия Трутнева не ответили “Ъ”, в «Колмаре» от комментариев отказались. Источник, близкий к группе, говорит, что письмо готовилось, но отправку не подтверждает, хотя копия, которую видел “Ъ”, подписана и имеет исходящий номер.

В ОАО РЖД “Ъ” заверили, что «выполняют принятые на себя обязательства по вывозу грузов предприятий угольной отрасли» и находятся «в постоянном контакте с грузоотправителями». На прошлой неделе состоялась встреча руководства ОАО РЖД и «Колмара», рассказывают в монополии, были рассмотрены уточненные планы работы компании на ближайшую перспективу. «ОАО РЖД был предложен комплекс мер технологического характера, реализация которых обеими сторонами позволит обеспечить вывоз необходимого объема груза,— пояснили в монополии.— Это в том числе развитие тяжеловесного движения, маршрутизация отправок, загрузка вагонов до полной вместимости, соблюдение строгого соответствия между заявляемыми и фактическими объемами погрузки». Источник, знакомый с ходом переговоров сторон, подтверждает, что они «прошли позитивно», и удивлен фактом отправки письма. Другие компании, планирующие ввод новых месторождений, для которых нужна дополнительная железнодорожная инфраструктура, от комментариев отказались.

В ОАО РЖД планируют компенсировать сокращение строек на Восточном полигоне утяжелением составов и повышением частоты движения, однако эти меры не везде будут действенными. Источник “Ъ” в отрасли полагает, что в самом критическом положении оказываются компании, которые только что ввели месторождения или порты или завершили основные инвестиции, для них сдвиг сроков ввода инфраструктуры означает выход за пределы программ, которые согласованы на данный электоральный период (до следующих выборов президента в марте 2024 года), а затем «степень ответственности за исполнение обязательств автоматически снизится». «Угольщики, которые уже ведут разработку или планируют ввод новых месторождений, даже в условиях не самой лучшей рыночной конъюнктуры будут поднимать вопросы улучшения транспортной инфраструктуры»,— добавляет аналитик по металлургии и горной добыче «ВТБ Капитала» Борис Синицын. Это, по его словам, можно объяснить цикличностью рынка, а также тем, что Азия остается наиболее перспективным направлением с точки зрения цены.

Наталья Скорлыгина, Евгений Зайнуллин, Денис Скоробогатько