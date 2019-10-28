Борис Титов поддержал создание частных СИЗО

Уполномоченный по правам бизнесменов в России Борис Титов считает, что создание частных следственных изоляторов в России улучшит условия содержания в них заключенных. Такое заявление господин Титов сделал в ответ на предложение, высказанное сегодня, 28 октября, бизнес-омбудсменом Москвы Татьяной Минеевой.

«Тема давно обсуждается, мы изучаем практику других государств, в которых существуют такие частные изоляторы. У нас, к сожалению, такими не очень глубоко вдающимися в тематику сообществами, в том числе депутатами, считается, что частные изоляторы будут удобными гостиницами для богатых людей. Это не так. Мое убеждение, что частные изоляторы за тот же бюджетный счет должны предоставлять услуги по содержанию заключенных»,— сказал господин Титов.

По его словам, частный бизнес мог бы справляться и с поставками еды намного лучше. Бизнес-омбудсмен упомянул об жалобах предпринимателей на поставщика питания в СИЗО ФГУП «Калужское». «Нам жалуются, что овощи гнилые приходят и стоят они дороже, чем на рынке в Москве. Претензии и по скорости доставки. Частный бизнес мог бы справиться намного лучше»,— заявил господин Титов.

Ранее бизнес-омбудсмен Москвы заявила, что столица может стать пилотным регионом для строительства частных следственных изоляторов. Содержать в них предполагается арестованных предпринимателей. С просьбой оградить «в тюрьмах» бизнесменов от криминала в прошлом году выступал сам Борис Титов.

В сентябре 2019-го господин Титов подготовил три проекта поправок в КоАП и закон о защите предпринимателей. Омбудсмен предлагает не предупреждать, а штрафовать чиновников за необоснованные проверки, а не внесенные в реестр мероприятия признавать полностью недействительными. Также органы контроля должны лишиться возможности возбуждать административные дела против бизнеса при отсутствии реального ущерба.

Подробнее о предложении омбудсмена — в публикации “Ъ” «Контролеров подводят под штрафы».