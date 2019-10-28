Лавров о возможном выходе США из Договора по открытому небу: печально

Глава российского МИДа Сергей Лавров прокомментировал информацию о намерении США выйти из Договора по открытому небу (ДОН). О планах Вашингтона стало известно в начале октября, позднее СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп уже подписал документ о намерении выйти из ДОН.

«Это будет печально»,— заявил журналистам господин Лавров (цитата по «РИА Новости»). Он не стал отвечать подробнее.

ДОН подписали в 1992 году. Россия ратифицировала его в 2001 году, но участвовала в нем с самого начала. В договоре участвует большинство европейских государств, США и Канада. В соответствии с документом страны обязаны предоставлять возможность совершать наблюдательные полеты над своей территорией.

Ранее сообщалось, что США хотят отказаться от выполнения ДОН под предлогом его нарушений со стороны России. В Минобороны РФ убеждены, что Вашингтон заинтересован в сохранении договора.

Подробнее о судьбе ДОН — в публикации “Ъ” «Договор дороже неба».