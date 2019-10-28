Казань подала заявку на проведение Суперкубка UEFA 2023 года

Власти Казани направили заявку на проведение в столице Татарстана поединка за Суперкубок UEFA в 2023 году, сообщил «РИА Новости» министр спорта республики Владимир Леонов.

В случае, если заявка будет одобрена, матч между победителями Лиги чемпионов и Лиги Европы сезона 2020/21 пройдет на «Казань Арене». Среди других претендентов на проведения матча — Хельсинки, Минск, Белфаст и Тирана.

Россия в своей истории ни разу не принимала матч Суперкубка UEFA. В 2008 году на московском стадионе «Лужники» состоялся финал Лиги чемпионов, тогда «Манчестер Юнайтед» по пенальти победил «Челси». В 2021 году финал главного европейского клубного турнира примет санкт-петербургский стадион «Газпром Арена».

О том, как Санкт-Петербург получил право на проведение финала Лиги чемпионов в 2021 году,— в материале “Ъ”.