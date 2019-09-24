Санкт-Петербург примет финал Лиги чемпионов в 2021 году

Финал Лиги чемпионов Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) сезона 2020/21 состоится в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена», сообщается в Twitter UEFA.

?? The 2021 UEFA @ChampionsLeague final will be held at the St Petersburg Stadium, Russia.#UEFAExCo pic.twitter.com/GKpFTXBfVx — UEFA (@UEFA) September 24, 2019

Также исполнительным комитетом UEFA было принято решение о проведении финала Лиги чемпионов сезона 2021/22 в немецком Мюнхене («Альянц Арена»), а решающей игры сезона 2022/23 — на лондонском стадионе «Уэмбли». Финал текущего сезона состоится 30 мая 2020 года на Олимпийском стадионе Ататюрка в Стамбуле.

Стадион в Санкт-Петербурге, вместимостью 68 тыс., является домашней ареной «Зенита». Его строили почти десять лет. За это время сменились несколько подрядчиков, а стоимость строительства выросла с 6,7 млрд руб. до 45 млрд руб. Первый матч на стадионе прошел 22 апреля 2017 года. В том же году стадион принял четыре матча Кубка конфедераций, включая финальный. В 2018 году на стадионе состоялись семь игр чемпионата мира. В 2020 году «Газпром Арена» примет матчи чемпионата Европы — три игры группы В и один четвертьфинальный матч.

Санкт-Петербург примет финал Лиги чемпионов впервые. До этого в России проходила лишь одна решающая игра главного клубного турнира Европы — в 2008 году на московском стадионе «Лужники» «Манчестер Юнайтед» по пенальти победил «Челси».

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